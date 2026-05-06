手持ちのバッグにキーホルダーをたくさん付ける「じゃら付け」スタイルが、Y2Kトレンドとして注目を集めています。大人が上手に取り入れるなら、上品さや質感にこだわって“高見え”を意識するのがおすすめ。【ZARA（ザラ）】のチャームならそれが叶うかも。今回は、子どもっぽく見えず、大胆なのにどこか品のあるチャームをピックアップしました。 異素材MIXのお花モチーフで華やかな印象に