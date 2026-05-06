これは筆者自身の体験です。赤ちゃんの頃から安全のためにキッチンにベビーゲートを付けていましたが、息子が5歳を迎えるタイミングで外すことになりました。私は「まだ危ないのでは」と不安でいっぱいでしたが、実際に外してみると息子はきちんと危険を避けて行動していて……。子どもの成長を信じる大切さに気づかされた出来事です。 5歳の誕生日に、ベビーゲートを外すことに 息子が1歳くらいの