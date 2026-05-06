女優・呉城久美が4日、自身のインスタグラムを更新。映画で共演した人気女優との2ショット公開した。 【写真】分かる「手が乙女」な感じアングルも気になる池脇千鶴との2ショット 書き出しの「大好きちづるさん」の後に、46個ものハートの絵文字を連ねて「大好き!!」で締めた呉城。写真の相手はやさしい笑みをたたえる女優の池脇千鶴。呉城の表情を見れば「好き」をフルパワーで表現したのもうなずける。