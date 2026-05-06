グラビアアイドルでタレントの戸田れい(39)が5日、自身のインスタグラムを更新。第1子を出産していたことを報告した。 【写真】産休直前の戸田れい臨月前と思えないほどスレンダー！ 戸田は赤ちゃんの写真と共に「先日の話にはなりますが第一子となる男の子を出産しました」と記した。予定日より2週間半早い出産だったことを明かし、体調について「母子共にとても健康です」と知らせた。 既に退院していることを