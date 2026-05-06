ロックバンド・シャ乱Ｑのメンバーで音楽プロデューサーのつんく♂が4日、自身のインスタグラムを更新。双子の長男と長女が成人を迎えたことを報告した。 【写真】ノースリーブにブロンドヘアワンピ姿の長女ハワイを感じさせる祝福ショット つんく♂は「我が家の長男、長女ついに18歳の成人です。 アメリカも日本も大人じゃん！です。ということでバースデーパーティ