強豪国の歴代ベストイレブンを選出準優勝3回、3位1回、4位1回。優勝こそないがオランダは強豪国といっていい。1974年ワールドカップのチームは「トータルフットボール」で知られている。オフサイドトラップと連動したプレッシング、流動的なポジショニングとパスワークは現代サッカーの原型だった。サッカー史上でも最も印象的なチームの1つである。トータルフットボールはアヤックスを率いたリヌス・ミケルス監督によって推