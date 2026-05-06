ウェステルローの坂本一彩がプレーオフでゴールを決めたベルギー1部ウェステルローに所属するFW坂本一彩は現地時間5月4日、プレーオフ2のOHルーヴェン戦に先発出場した。一時は3点のリードを許す苦しい展開となったが、坂本のゴールを皮切りに驚異的な追い上げを見せ、劇的なドローに貢献。ベルギーメディア「HLN」で、22歳の日本人FWが見せた得点シーンが「スタンドを熱狂させた」と注目されている。ホームのウェステルローは