☆中日―阪神（１４：００・バンテリンドーム）中日＝高橋宏、阪神＝高橋阪神は２戦連続完封中の高橋が先発予定。中日は高橋宏で今季２度目の“高橋対決”だ。高橋は４月１２日の中日戦（バンテリンドーム）、同２９日のヤクルト戦（神宮）と２試合連続の完封劇を見せており、６日の中日戦で３戦連続完封を狙う。３戦連続完封なら２０１８年９月の菅野智之（巨人）以来。阪神では１９６６年のバッキー以来６０年ぶりとなる。ち