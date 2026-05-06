モデルでフルート奏者のCocomi（25）が6日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「5月1日に25歳になりました」と書き出したCocomi。花束を抱え笑顔のオフショットをアップした。「お祝いしてくださった皆様、ありがとうございます」とコメント。「25歳も、全力で精進して参ります」とした。Cocomiは俳優の木村拓哉と歌手・工藤静香の長女。夫妻は2000年12月5日に結婚。01年5月にCocomi、03年2月に次女・Koki