モデルでタレントの益若つばさ（40）が6日までに自身のインスタグラムを更新。イメチェン姿を公開した。「夏に向けて髪の毛スーパーロングにしました」と書き出した益若。「私のハイトーンはすこーしイエローを入れてるのがポイントで、顔色が良くなり多幸感と艶が溢れます。うにちゃんのカラーにしてます笑」と新ヘアスタイルを紹介した。「トリートメントもしっかりしてもらいます。エクステは130本です。とにかく長めにし