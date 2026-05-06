シンガーソングライター・大塚 愛が、自身初のアーティストプロデュースを手掛けた現役女子高生2人組ユニット「Pasmal」（読み：パマル）が6月6日にデビューすることが決定した。【写真】オーラある！大塚 愛プロデュース女子高生ユニット「Pasmal」Pasmalは、宮崎県出身のNatsu と沖縄県出身のYunによる2人組ユニット。ユニット名の由来は、フランス語で「まぁまぁ」「そこそこ」を意味する言葉。そこには“すごく”なくてい