脳梗塞（こうそく）からのリハビリに励むお笑いコンビ、入間国際宣言の千葉ゴウ（40）が5日、インスタグラムを更新。自身の病名について改めて言及した。千葉は昨年3月まで脳梗塞で入院し、失語症だと告白。9月に復帰し、漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」3回戦まで進出し、話題となっていた。今回、千葉はストーリーズを更新し、カルテの一部を公開。算定病名の欄には左中大脳動脈狭窄（きょうさく）症とある。千葉は「俺っ