「渋滞中の車線変更」がさらに悪化させる渋滞中の高速道路では、一刻も早く抜け出すために「どの車線を走ればよいのか」と悩むものです。実際に、車線によって所要時間に差は生じるのでしょうか。 【なるほど！】これが「追越車線」から渋滞が発生するメカニズムです（画像）NEXCO東日本によると、いったん渋滞が発生してしまった場合、車線間で所要時間や速度に大きな差はないといいます。むしろ、むやみな車線変更こそが、後