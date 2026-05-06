落ち着きがない、突発的な行動をする、「ダメ」と言ったことを繰り返すーー。発達障害やグレーゾーンの子どもの問題行動は特性によるものと考えられがちだが、“身体の状態”が大きく関係している可能性がある。身体を整えることで行動が変わる。その意外なアプローチを、理学療法士の視点から紹介する。※本稿は、池上 悠『子どもの気になる言動が改善する からだの使い方』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編