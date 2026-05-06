◆全日本プロレス「チャンピオン・カーニバル２０２６」（５日、後楽園ホール）観衆１３７７全日本プロレスは５日、後楽園ホールで「チャンピオン・カーニバル２０２６」を開催した。公式戦最終戦となった大会。５・１７大田区での優勝決定トーナメント（Ｔ）進出へかつてない大混戦となった。まずは、第１試合のＡブロック公式戦でタロースが羆嵐を破り勝ち点を８に伸ばした。さらに第２試合で潮崎豪がオデッセイを倒し勝