モデルでタレントのアンミカ（54）が6日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「先日【プラダを着た悪魔2】を、夫、クリスタルケイちゃん、ATSUSHIくん、ヤバタンと、観に行って参りましたよ」と書き出したアンミカ。「私は、プラダを着た悪魔1の時のアンディのアンティークコートと同じデザインのコートを着用して」と報告して、そっくりなコーディネートをアップした。「このコートは、@manielle_official