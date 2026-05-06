平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は最終日、決勝戦当日を迎えた。古性優作（35＝大阪）は初の日本選手権制覇へ向け、3連勝で勝ち上がった。準決は最終ホーム過ぎにカマした寺崎の番手から直線抜け出して1着。「6番（佐々木悠）がブロックできるタイミングで来れば仕事できたけど、難しかったですね。3日間とも展開がいいだけで何とも言えない」と調子については明言を避けた。G1・8Vの実績を誇るが日本選手権は昨年、