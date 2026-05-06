＜天気＞北海道〜九州は日本海側を中心に晴れるでしょう。関東〜九州にかけての太平洋側は雲が多くなりますが、晴れ間や日差しはありそうです。連休最終日もまずまずの行楽日和になるでしょう。ただ、関東や紀伊半島、四国、九州南部など一部で雨が降りそうです。帰りが夜になる方は、折りたたみ傘があると安心です。北海道は風が強い状態が続くでしょう。沖縄と奄美は雨で、カミナリが鳴るところがありそうです。＜日中の気温＞北