先輩が切符紛失者から100％再収受するのは、その中には正当な運賃を払わずに「紛失した」という人もいるからだという。【漫画】本編を読む駅員経験をもとにしたリアルなエピソード漫画で注目を集めるザバック(@theback_blog)さん。SNSやブログでは、動物キャラクターを通して駅員の日常や現場の裏側を描いている。今回は「100日後にやめる契約駅員さん」から、切符紛失者への対応をテーマにしたエピソードを取り上げる。現場で何が