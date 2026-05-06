2026年4月1日から、自転車の交通違反に「青切符（交通反則通告制度）」が導入され、改めて交通ルールへの関心が高まっています。SOMPOダイレクト損害保険株式会社（東京都新宿区）が実施した「交通ルール」に関する理解度調査によると、ドライバーの認知度が高かった交通ルール1位は「赤の点滅信号は一時停止し、安全を確認してから進む」でした。では、最も認知度が低かった交通ルールはどのようなことだったのでしょうか。【ラン