西関東連絡道路のなかで重要な役割を担う大滝トンネルとは埼玉県秩父市の大滝地区で現在整備が進められている「大滝トンネル」。急カーブや落石の危険が伴う国道140号の現道を大きくバイパスし、安全で快適なアクセスを実現するこのプロジェクトは、地元住民や観光客から熱い視線を集めています。【画像】「ええぇぇ！」 これが「すごい落石」で通行止めになった国道140号です（30枚以上）今回は、大滝トンネルを内包する「