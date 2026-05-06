「3番・三塁」で先発出場…逆方向へ124メートル弾【MLB】レイズ ー Bジェイズ（日本時間6日・セントピーターズバーグ）ブルージェイズ・岡本和真内野手が5日（日本時間6日）、敵地で行われたレイズ戦に「3番・三塁」で先発出場。初回の第1打席で2試合ぶりとなる今季10号を放ち、メジャー移籍1年目で2桁本塁打に乗せた。5月に入り、岡本の打棒が止まらない。1日（同2日）からのツインズ3連戦の初戦にメジャー移籍後初となる1試