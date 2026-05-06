カート・スズキ監督が明かした左肩の炎症のため4月30日（日本時間5月1日）にさかのぼって15日間の負傷者リスト入り（IL）したエンゼルスの菊池雄星投手が、1か月以上の離脱が見込まれる形となった。カート・スズキ監督が長期のノースロー調整とすることを明かしている。菊池は4月29日（同30日）、敵地シカゴでのホワイトソックス戦に先発したが、3回に入る前にマウンドで投球練習を行った際に違和感を訴えたとみられ、緊急降板