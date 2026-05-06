野球塾「PPA」の伊藤聡希氏が推奨…肩肘に負担のかからないテークバック習得法野球の投球動作において、腕力に頼った投げ方は子どもに多く、早急に改善したい課題だ。肩や肘への負担が増し、将来の故障リスクを高めてしまう。小学生からプロまでマンツーマンで投球指導を行う野球塾「PPA（ピッチングパフォーマンスアカデミー）」を運営する伊藤聡希さんは、問題解決策として肩周りの筋肉を滑らかに動かすドリルを紹介している。