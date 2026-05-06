6日まで「ファミリーシリーズ 2026」を開催中バンテリンドームで4日から行われている中日-阪神戦は「ファミリーシリーズ 2026」として開催。1日を通して家族で楽しめる様々なイベントが企画されている。同シリーズ用に作成された、中日のマスコット・ドアラの“特別画像”が話題となっている。ファンの注目を集めているのは、ドアラを起用した告知画像。球団公式ホームページやSNSで使用されており、「観に一家（いっか）ない