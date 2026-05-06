自宅のリビングにシャンパンタワーを設置し、生後6ヵ月の娘をホストクラブ風に接客する動画がInstagramに投稿されて話題を集めている。投稿したのはうみ（@umi_kotetsu）さん。元ホストのパパが本気で娘の「担当ホスト」になりきった映像は492.7万回表示、5.3万いいねを記録。「一切妥協してなくて好き」「ちゃんと哺乳瓶でかわいい」と反響が相次いだ。うみさんに聞いた。【写真】担当ホストに“姫”扱いされる6ヵ月娘…パパの