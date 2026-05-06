今回は、反抗期の息子にうんざりし、家出を考えたエピソードを紹介します。息子を可愛く思えない…「小6の息子は反抗期で、私のやることなすこと全てにいちいちつっかかってきて、可愛く思えないというのが本音です。それでも自分の子ですし、我慢するしかないと思っていました。そんなある日、私が作った料理をかなり残した息子に対し、叱ったんです。すると『そんなマズい飯食えるかよ！』『もっと料理の腕を上げろよ』と偉そう