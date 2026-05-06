「ホロライブ」所属のVTuber・獅白ぼたんさんが、6日までに人気サバイバルホラーゲーム『バイオハザード レクイエム』の実績解除に挑戦。好タイムを記録しファンを驚かせた。【動画】獅白ぼたんさんが叩き出した『バイオ9』のクリアタイム（3：56：29ごろ）本作には、4時間以内にエンディングに到達することで解除できる「スピードマスター」という実績があり、今回ぼたんさんはこの実績解除を目指してプレイ。事前に解除して