A子さんの娘は、いわゆる「優等生」 成績もよく、人に優しく、家では妹の面倒もよく見てくれる、誰もが「いい子」と認める存在でした。 ところがある日、そんな娘がほんの些細なことで突然泣き出してしまいます。 思いがけないその姿に、A子さんは戸惑いを隠せませんでした。 そこから見えてきたのは、小学5年生の娘が胸の内に抱えていた“本当の気持ち”。 母と娘の心がふれあう、胸に迫るエピソードをご紹介します。 「優