２０１９年に口腔（こうくう）がん（舌がん）と食道がんの手術を受け、２０年に芸能活動を再開したタレントの堀ちえみ（５９）が、義母の誕生日を祝ったことを明かした。６日までに自身のインスタグラムで「義母の９０歳の誕生日でした親族で卒寿のお祝い」と報告。「義母は７０代後半まで趣味のスイミングに通い毎回１キロ泳いでいた今では流石にスイミングは辞めたが毎日たくさん歩くように心がけている９０歳になって