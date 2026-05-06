今年1月に古希の誕生日を迎えた渡辺正行が、7日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後後1・00)に出演する。 【写真】まじカッコよ！剣道七段の昇段試験の渡辺正行 娘とは同じ誕生日だという渡辺。古希は家族で誕生会を開催しプレゼント交換をしてお祝いしたという。古希を迎えてもうひとつ嬉しいことがあり、剣道七段の昇段試験を受け見事合格した。昇段してからも稽古に励んでいるそうで、最近は芸能人の