女性アイドルグループ「虜なるプレリュード」が5日、公式X(旧ツイッター)アカウントを更新。メンバーの冨永真姫が、グループのデビューライブ前に脱退することを報告した。 【写真】デビューライブ目前で…脱退を発表した冨永真姫 公式アカウントでは「この度、冨永真姫本人よりグループ活動辞退の申し出を受け、本人および関係各所と慎重に協議を重ねた結果、本日付をもち