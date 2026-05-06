約1カ月にわたりかろうじて維持されてきた米国とイランの停戦が、軋みを超え、戦争の地域拡大という新たな局面を迎えた。イランが4日（現地時間）、アラブ首長国連邦（UAE）の中核的な原油輸出拠点であるフジャイラを集中的に攻撃したためだ。UAE国防省は「イランから発射された弾道ミサイル12発、巡航ミサイル3発、ドローン4機を迎撃した」と発表した。イランの攻撃は、米国がペルシャ湾海域に取り残された船舶をホルムズ海峡の外