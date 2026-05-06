イラン戦争が終戦に至りそうで至らないまま長期化し、「オイルショック」の警告音が大きくなっている。原油在庫で補っていた2カ月間の錯覚が消え始めたためだ。5月から本格的な危機が始まるという分析が相次いでいる。フィナンシャル・タイムズ（FT）は2日、「ホルムズ海峡の封鎖により、グローバルな原油在庫量が危険水準以下に落ち込んだ。価格が大幅に上昇するまであと残り4週間」とし、5月末を原油価格上昇の「臨界点（tipping