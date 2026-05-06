2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。女性著名人部門の第4位は、こちら！（初公開日 2025/12/29）。【画像】夜道を歩く「＝LOVE」の絶対的センター・佐々木舞香＊＊＊12月7日夕方17時頃。底冷えがする師走の夜空の下、キャップを被ったマスク姿の男性が、閑静な住宅街を自転車で走り抜ける。あるマンションの居住者用の自転車置き場に駐車したこの男性は、鍵を使いマンション内へ入