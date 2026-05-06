【ワシントン共同】米政府機関の雇用機会均等委員会は5日、有力紙ニューヨーク・タイムズで白人の男性従業員1人が人種や性別を理由に昇進の対象から不当に外される差別があったとして、ニューヨークの連邦地裁に提訴した。トランプ政権は多様性・公平性・包括性（DEI）施策に反対しており、DEIを考慮する大学や企業に圧力をかけている。