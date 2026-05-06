2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。女性著名人部門の第5位は、こちら！（初公開日 2025/01/12）。【画像】「こんなオーディションみたことない！」ちゃんみな26歳の行動に衝撃が走った瞬間を見る＊＊＊応募条件は一切なし。アーティストのちゃんみな（26）が、ラッパーで音楽事務所「BMSG」代表のSKY-HI（38）から全権委任を受けて始まったガールズグループオーディション『No No