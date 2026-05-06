チョイスホテルズジャパンは、「コンフォートホテル千歳」を6月15日に開業する。建物は地上12階建て。客室は全室禁煙で、ダブルスタンダード、ツインスタンダード2タイプ、ユニバーサルの4タイプ全142室を備える。室内にはユニバーサルコンセントを全室に設置し、寝具メーカーと共同開発したオリジナル枕やベッドパッド、サータブランドと共同開発したマットレスを採用した。館内には宿泊者が無料で利用できるライブラリーカフェを