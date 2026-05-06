土田が5日の阪神戦で2号ソロを放った(C)産経新聞社スタメン抜擢に一発回答だ。中日は5月5日の阪神戦（バンテリンドームナゴヤ）で7-3の勝利。連勝を3に伸ばした。この日、1軍で初の中堅スタメン出場を果たした土田龍空は、守備機会こそなかったものの、2号ソロを含む2安打1打点とバットで活躍。首脳陣の期待に応えた。【動画】スタメン起用に一発回答！土田龍空がライナーで突き刺した2号ソロアーチを見る高卒6年目の土田は