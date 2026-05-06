千歳市の支笏湖でたち漕ぎボード＝SUPが転覆する事故があり、カヤックで救助に向かった男性が一時、行方不明となりました。SUPが転覆したのは千歳市の美笛キャンプ場近くの支笏湖です。きのう午後4時20分ごろキャンプ場の管理人から「カヌーかサップで、2～3人転覆したようだ」と消防に通報がありました。警察によりますとサップ2艇が転覆したほか、救助に向かったカヤック1艇も転覆し、40代から50代の男女合わ