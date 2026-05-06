2安打でヤクルトに勝利。大城の3ランが勝利を呼び込んだ(C)産経新聞社3連敗中だった巨人は5月5日、ヤクルトとのカード2戦目を3-2で制し、連敗をストップ。4試合ぶりの白星は、わずか2安打でもぎ取った。満員の東京ドームのデーゲーム。両チーム無得点で迎えた4回裏に、巨人が均衡を破った。ここまでヒットが出ていない打線は、2つの四球で一死一、二塁のチャンスを作り、5番大城卓三に打順が回る。ヤクルト先発の吉村貢司郎が