学会が認定した「高血圧指導医」が所属する病院4300万人―日本人の実に3人に1人が悩んでいると言われる高血圧。まさに「国民病」であるがゆえに、数々のクスリが処方されてきた。しかし国立循環器病研究センターで腎臓・高血圧内科部長を務める吉原史樹氏は、「降圧剤を日常的に飲んでいる患者の大半が、そのメリットを実感できていないのではないか」と指摘する。「血圧が多少高くても、普段はまったく自覚症状がない患者さんは多