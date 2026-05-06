一般的に高血圧は原因に応じて、?体液貯留型、?血管変化型、?内分泌・電解質型、?併存疾患型の4つに分けられる。自分の高血圧がどれに当てはまるのか、「相性診断」も参照しつつ確認してみよう。おのずと相性ピッタリの降圧剤もわかるはずだ。【前編記事】『「降圧剤の最適解」をたった１分で導く相性診断が便利すぎる…同じ高血圧でも種類はバラバラ、あなたはどのタイプ？』よりつづく。クスリの個性「野球選手にたとえると…」