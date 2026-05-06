セルジオ越後の「新・サッカー一蹴両断」（34）３月のイングランド戦のスタメンが中心になりそうphoto by Reuters/Aflo26名のワールドカップメンバー発表が迫るサッカー日本代表。果たして、どんな顔ぶれが大舞台への切符を手に入れるのか。おなじみのご意見番、セルジオ越後氏に聞く26名予想、GKとDFを紹介した前回に続き、今回は注目のMF、FW編。まさかの超サプライズが飛び出した。【ボランチはターンオーバーも可能】ワ