元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈が、きょう6日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『ホンマでっか!?TV』(毎週水曜21:00〜)に初出演。徹底した紫外線対策を語る。岩田絵里奈5月は気候的には過ごしやすく、肌トラブルとは無縁に思われがち。しかし実際には、紫外線量は急増し、さらに朝晩の気温差によって肌や髪にストレスがかかる時期でもある。こうした“見えにくいダメージ”が蓄積されることで、気づかないうちにコン