大企業が抱える80兆円超の現預金を吐き出させ、サナエノミクスで掲げた戦略17分野への投資や大幅な賃上げに役立てたい――。高市早苗政権が掲げるコーポレートガバナンス・コード（企業統治指針、CGコード）の５年ぶりの改訂には、そんな政治的な思惑が隠れている。取締役会が現預金を有効活用できているかを検証し、説明することを求める新たな規定を追加することで、企業の余剰資金を新規事業や人件費増の原資に振り向けさせるこ