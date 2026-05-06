球団発表…3Aでは防御率2.25、奪三振率12.942022〜2023年にオリックスでプレーしたジェイコブ・ワゲスパック投手が、ブルワーズ傘下3Aナッシュビルから自由契約となった。「ミルウォーキー・ジャーナル・センチネル」紙のカート・ホッグ記者が報じた。2024年以来のメジャー復帰を目指したが、念願は叶わなかった。2019年にブルージェイズでメジャーデビューしたワゲスパックは2022年からオリックスに移籍し、先発、救援の両方