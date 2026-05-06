塩多雅矢氏が推奨…適切なリリース覚える「真横投げドリル」「送球が安定しない」と悩む子どもは多い。原因の1つに、リリースで肘が体の前に出る「肘抜け」動作が挙げられる。首都圏を中心に年間20校以上を指導し、動作改善指導に定評があるトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、改善策として「真横投げ」ドリルを紹介している。肘抜けは、コントロールが定まらないだけでなく球速も上がらず、肩や肘を痛めるリスクも高まる。子