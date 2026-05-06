「コレ」の正式名称知っていますか？突然ですが、「食パンの袋を止めるプラスチックの留め具」の名称、知っていますか？食パンを買うと、袋の口を閉じるためについているあの小さな部品。毎日のように見かけるものですが、その名前をご存じの方は少ないかもしれません。気になる正解は次のページです！正解は・・・「バッグ・クロージャー」でした！実はこちら、アメリカで特許が取得されており、日本では「クイック・ロック・ジャ