インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、幻想的なウェディングフォトを公開した。チェ・ジュンヒは5月5日、自身のインスタグラムを更新。【写真】チェ・ジュンヒ、亡き母とそっくりと話題「いつの間にか20万……（今はもう少し増えていますが）、ここまで来られたのは本当に皆さんのおかげです」と綴り、フォロワーが20万人を突破したことへの感謝を伝えた。続けて「辛かった時期も、皆さんが無条件で私の味方になってくださり、時に